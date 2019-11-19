Сразу два проекта ГТРК "Самара" отмечены премией "ТЭФИ"

Впервые в истории региональных самарских СМИ сразу два проекта ГТРК "Самара" были отмечены высшей телевизионной наградой "ТЭФИ". В номинации "Документальный фильм" премию получила картина "Русская трагедия", посвященная пожару в областном ГУВД в феврале 1999 года. В номинации "Телевизионный художественный фильм" отмечен молодежный сериал "Всё по-честному".

В финал главной телевизионной премии страны "ТЭФИ-Регион" попадают только лучшие работы ведущих телекомпаний со всей страны. В этом году поступило более 500 работ. К участию были отобраны 453 из них от 126 телекомпаний из 70 населённых пунктов России.

"Сегодня "ТЭФИ-Регион" это величайшее социокультурное явление и быть победителем в номинациях этой премии — это редкое счастье и великая честь! Поздравляю наш творческий, яркий, молодой, азартный коллектив — вы все большие молодцы" — подчеркнула директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

В копилке ГТРК "Самара" теперь пять заветных Орфеев.