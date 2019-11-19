Школа межнациональных коммуникаций проведет встречу с представителями армянской общины

19 ноября в Самарском университете состоится встреча с представителями армянской общины Самары. Почетные гости — Диана Арутюнова, председатель Союза армянской молодежи, член правления Самарской региональной общественной организации "Армянская Община", Лиана Агаджанян, этнолог, этнограф, кандидат исторических наук, Аветик Петросян, председатель правления общественной организации "Армянское объединение взаимопомощи", член правления СРОО "Армянская Община", Арик Геворгян, сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения №11 Самарского областного клинического кардиологического диспансера.

Разговор пойдет о появлении армянской общины в Самаре, знаменитых армянах и их вкладе в развитие города, причинах переезда армян, численном составе армянского населения. Как армяне интегрируется в самарское социальное и культурное пространство? С какими проблемами армяне-мигранты сталкивались в Самаре? Как эти проблемы решались? Как сейчас живет в Самаре армянская молодежь?

Начало в 18:00. Подробная информация: vk.com/shmk_samara.