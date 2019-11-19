В понедельник, 18 ноября, в "МТЛ Арене" в матче чемпионата Суперлиги БК "Самара" переиграл "Урал" — 86:63, сообщает пресс-служба волжан.

Первая половина матча прошла в равной борьбе. Более того, в самом начале игры "Урал" убежал в отрыв (5:16). Но самарцы выровняли ситуацию и на большой перерыв благодаря точному трехочковому Владимира Пичкурова ушли лидерами, 39:36.

В третьем периоде больше пяти минут не давая сопернику набрать очки, "Самара" получила 12-очковый задел — 62:50. Попытки уральцев сократить отставание в заключительном периоде разбивались о хладнокровие Байдена Джаксена и Антона Глазунова, точно бивших издали. В концовку самарцы входили с солидным заделом — 77:58 за три минуты до сирены. И за оставшееся время его только увеличили.

86:63 — очередная, седьмая подряд в чемпионате, победа "Самары". Самыми результативными в составе команды стали Байден Джаксен (15 очков), Владимир Пичкуров (13) и Антон Глазунов (12 очков).

"Самара" единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.

В четверг, 21 ноября, команда вновь сыграет на родном паркете: против "Руны-Баскет" (начало — в 19:00).