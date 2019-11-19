16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" переиграл "Урал" — 86:63 БК "Самара" разгромил "Уфимец" - 82:63 БК "Самара" обыграл "Новосибирск" - 83:67 Женская "Самара" начала сезон в Суперлиге-2 с двух побед БК "Самара" обыграл "Уфимца" - 89:59

Баскетбол Спорт

БК "Самара" переиграл "Урал" — 86:63

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 18 ноября, в "МТЛ Арене" в матче чемпионата Суперлиги БК "Самара" переиграл "Урал" — 86:63, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Первая половина матча прошла в равной борьбе. Более того, в самом начале игры "Урал" убежал в отрыв (5:16). Но самарцы выровняли ситуацию и на большой перерыв благодаря точному трехочковому Владимира Пичкурова ушли лидерами, 39:36.

В третьем периоде больше пяти минут не давая сопернику набрать очки, "Самара" получила 12-очковый задел — 62:50. Попытки уральцев сократить отставание в заключительном периоде разбивались о хладнокровие Байдена Джаксена и Антона Глазунова, точно бивших издали. В концовку самарцы входили с солидным заделом — 77:58 за три минуты до сирены. И за оставшееся время его только увеличили.

86:63 — очередная, седьмая подряд в чемпионате, победа "Самары". Самыми результативными в составе команды стали Байден Джаксен (15 очков), Владимир Пичкуров (13) и Антон Глазунов (12 очков).

"Самара" единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.

В четверг, 21 ноября, команда вновь сыграет на родном паркете: против "Руны-Баскет" (начало — в 19:00).

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1