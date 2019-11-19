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Новый прокурор Самарской области намерен сконцентрироваться на защите законов в социальной сфере

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, депутаты Самарской губернской думы утвердили Александра Блошкина на пост главы прокуратуры Самарской области. Во вступительном слове он рассказал, на чем намерен сконцентрироваться в своей работе в случае утверждения на пост.

"В случае назначения основное внимание, конечно, будет уделено защите инвалидов и иных социально незащищенных слоев населения, соблюдению пенсионного законодательства, погашению долгов по заработной плате, защите участников долевого строительства жилья, неукоснительному соблюдению действующего бюджетного законодательства, в том числе, в части целевого использования бюджетных ассигнований, недопущению их хищения. Отдельное внимание, безусловно, будет уделено обеспечению законности в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечению качественной медицинской помощи для каждого жителя области, созданию благоприятной экологической обстановки, созданию условий для деятельности субъектов бизнеса, в том числе, инвестиционной, обеспечению общественно-политической стабильности", — заявил Александр Блошкин.

Также значительное внимание Блошкин обещал уделить координации деятельности всех силовых ведомств, борьбе с коррупцией и преступностью в целом.

"Выделить и назвать все главные направления деятельности, на мой взгляд, невозможно, поскольку любое из них важно для населения области и, безусловно, время будет диктовать и ставить новые задачи", — заключил прокурор.

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