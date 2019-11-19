Банк "Открытие" предлагает новую модель премиального обслуживания

Банк "Открытие" объявил о запуске нового комплексного предложения для состоятельных клиентов. Его отличительной особенностью являются отсутствие каких-либо комиссий за премиальное обслуживание и улучшенные условия по банковским продуктам и сервисам. При этом статус "Премиум" нельзя купить — его можно получить, выполнив единственное условие по сумме остатков на счетах.

Новая премиум-модель "Открытия" не имеет аналогов на российском рынке: статус больше не зависит от наличия премиальных карт или других продуктов. Доступ к премиальным привилегиям теперь предоставляется бесплатно при поддержании ежедневных минимальных остатков на счетах в компаниях группы "Открытие" от 3 млн руб. (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) или 2 млн руб. (для других регионов страны). Все привилегии включаются автоматически сразу после активации статуса персональным менеджером.

Среди основных преимуществ нового продукта — повышенный кэшбэк до 4% за любые покупки и до 11% в выбранных категориях (а это до 15 000 бонусных рублей в месяц, 1 бонус = 1 рубль), льготные карточные тарифы и надбавки от +0,2% до +2,2% к ставкам по вкладам и до +1% по накопительным счетам. Кроме того, премиальным клиентам доступна расширенная линейка инвестиционно-страховых продуктов, которые предлагают компании, входящие в группу "Открытие". Профессиональные консультанты помогут выбрать наиболее подходящую программу для эффективного роста личных сбережений.

Изменения коснулись и небанковских сервисов. Так, страхование ВЗР теперь доступно не только клиенту, но и членам его семьи. Индивидуальные полисы с покрытием до 163 000 евро каждый включают расширенный перечень страховых рисков в поездках по России и за рубежом.

Обновлена программа доступа в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах по всему миру: теперь за один визит можно бесплатно провести с собой большее количество гостей. Всего доступно 12 проходов в год. Примечательно, что теперь для пользования услугой клиенту "Открытия" необязательно иметь карту именно премиальной категории.

Статус "Премиум" дает возможность получать консультации профессиональных юристов и пользоваться консьерж-сервисом в одном приложении. Премиальным клиентам банка также доступны все преимущества программ лояльности платежных систем Visa и Mastercard.

"Наше предложение для премиальных клиентов — одно из лучших на рынке, — говорит Вениамин Полянцев, заместитель председателя правления банка "Открытие". — Мы видим хорошие перспективы для роста бизнеса банка в сегменте Affluent: к 2022 году мы намерены значительно увеличить клиентскую базу и занять 9% всего рынка премиум в стране".

Текущие клиенты "Открытия" смогут получить новый премиальный статус уже с 15 ноября 2019 года либо продолжить пользоваться действующими продуктами до 1 февраля 2020 года. Далее все комиссии за обслуживание и минимальные требования будут отменены, а премиальные сервисы будут доступны только при наличии активного статуса "Премиум".