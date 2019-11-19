Бюджет Самары принят в первом чтении

Самарские депутаты утвердили городской бюджет на трехлетний период в первом чтении. Документ предварительно рассмотрели на заседаниях всех отраслевых комитетов и партийной фракции гордумы.

Бюджет Самары сохраняет социальную направленность, среди основных приоритетов - строительство школ и детских садов, благоустройство городских территорий и обновление дорожной инфраструктуры.

Главный финансовый документ сверстан бездефицитным, доходная часть равна расходной и составляет в 2020 году 15,6 млрд рублей.

По словам руководителя департамента финансов Самары Оксаны Даниловой, в течение года эти показатели изменятся. В структуре городской казны пока не учтены поступления из вышестоящих бюджетов, а они, по опыту предыдущих лет, могут составить более 40% от всей доходной части.