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Муниципалитеты Власть и политика

Бюджет Самары принят в первом чтении

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские депутаты утвердили городской бюджет на трехлетний период в первом чтении. Документ предварительно рассмотрели на заседаниях всех отраслевых комитетов и партийной фракции гордумы.

Бюджет Самары сохраняет социальную направленность, среди основных приоритетов - строительство школ и детских садов, благоустройство городских территорий и обновление дорожной инфраструктуры.

Главный финансовый документ сверстан бездефицитным, доходная часть равна расходной и составляет в 2020 году 15,6 млрд рублей.

По словам руководителя департамента финансов Самары Оксаны Даниловой, в течение года эти показатели изменятся. В структуре городской казны пока не учтены поступления из вышестоящих бюджетов, а они, по опыту предыдущих лет, могут составить более 40% от всей доходной части.

Подробности читайте в номере "Волжской коммуны" от 20 ноября.

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