Мотивирующий проект #всёсама поддержали Ляйсан Утяшева, IOWA, Ян Гэ и Дарья Клишина

В аккаунте @vsesamaproject в Instagram опубликованы полезные кейсы, лайфхаки по ведению бизнеса и мотивирующие видео от амбассадоров проекта.
Своим опытом уже поделились заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, успешная бизнес-леди и телеведущая Ляйсан Утяшева, актриса, режиссер, участница шестого сезона российского шоу "Голос" Ян Гэ, победительница российских и международных соревнований по прыжкам в длину Дарья Клишина, которая стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к летней Олимпиаде-2016, популярная певица Катя IOWA и другие известные, добившиеся успеха женщины.
В рамках проекта #всёсама в социальной сети Instagram организован конкурс, победительница которого получит 100 000 рублей на развитие собственного дела. Для участия в конкурсе необходимо снять видео продолжительностью до 1 минуты о проекте, который может быть назван успешным в бизнесе или социальной сфере, разместить его в сети Инстаграм, поставив хештег #всёсама, и подписаться на аккаунты партнеров. Каждая участница, опубликовавшая видео, получит фирменную футболку с хештегом проекта. Прием заявок на конкурс продлен до 30 ноября 2019 г. С 1 по 9 декабря 2019 г. экспертное жюри выберет победительницу и подведет итоги. Полный текст правил участия в конкурсе размещены на официальной странице @vsesamaproject в Instagram.
Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся 10 открытых ПИФов и 1 закрытый ПИФ, а также 11 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации "Лучший управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2018 год.
Активы под управлением на 30.09.2019 — более 156 млрд руб.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.