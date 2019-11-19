Мотивирующий проект #всёсама поддержали Ляйсан Утяшева, IOWA, Ян Гэ и Дарья Клишина

В аккаунте @vsesamaproject в Instagram опубликованы полезные кейсы, лайфхаки по ведению бизнеса и мотивирующие видео от амбассадоров проекта.

Своим опытом уже поделились заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, успешная бизнес-леди и телеведущая Ляйсан Утяшева, актриса, режиссер, участница шестого сезона российского шоу "Голос" Ян Гэ, победительница российских и международных соревнований по прыжкам в длину Дарья Клишина, которая стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к летней Олимпиаде-2016, популярная певица Катя IOWA и другие известные, добившиеся успеха женщины.

В рамках проекта #всёсама в социальной сети Instagram организован конкурс, победительница которого получит 100 000 рублей на развитие собственного дела. Для участия в конкурсе необходимо снять видео продолжительностью до 1 минуты о проекте, который может быть назван успешным в бизнесе или социальной сфере, разместить его в сети Инстаграм, поставив хештег #всёсама, и подписаться на аккаунты партнеров. Каждая участница, опубликовавшая видео, получит фирменную футболку с хештегом проекта. Прием заявок на конкурс продлен до 30 ноября 2019 г. С 1 по 9 декабря 2019 г. экспертное жюри выберет победительницу и подведет итоги. Полный текст правил участия в конкурсе размещены на официальной странице @vsesamaproject в Instagram.