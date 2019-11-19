Минахмет Халиуллов просил суд рассмотреть его дело в особом порядке

Во вторник, 19 ноября, в Советском райсуде Самары рассматривали уголовное дело бывшего депутата по Промышленному району Минахмета Халиуллова. 58-летнему предпринимателю вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере.

Напомним, в ноябре 2018 г. во время расследования уголовного дела и. о. руководителя регионального фонда капремонта Михаила Архипова, получившего незаконные вознаграждения от подрядчиков, один из них — замдиректора ООО "Техстрой" Халлиулов был арестован. В апреле 2019 г. ему смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест.

На суд экс-депутат явился с тремя из пяти адвокатов, которым доверил вести свое дело. До начала судебного следствия защитник Дмитрий Курмаев заявил ходатайство о проведении заседания в закрытом от прессы режиме, так как деятельность журналистов ставит под угрозу безопасность их клиента. Якобы Архипов, в деле которого Халиуллов проходит свидетелем, является опасным преступником, раз его до сих пор держат в СИЗО, в том числе и потому, что он может повлиять на фигурантов своего дела.

Также защита считает, что во время разбирательства могут быть разглашены материалы дела в отношении получателя коммерческого подкупа Архипова и его брата. Якобы это составляет тайну следствия, которая охраняется законом.

Однако федеральный судья Елена Бурая посчитала, что по таким причинам принцип гласности не может быть нарушен.

В тоже время защита изначально не имела намерения проводить судебное следствие и разглашать какие-либо материалы. Подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, полностью признал вину и раскаялся.

Помощник прокурора Советского района Васул Алиев зачитал обвинение, согласно которому в 2016–2017 гг. областной ФКР в лице руководителя Михаила Архипова подписал с аффилированной Халиуллову фирмой несколько договоров на ремонт многоквартирных домов на общую сумму более 391 млн рублей. Чтобы подрядчик не беспокоился о выявленных недочетах и дефектах работ и без задержек получал оплату, Архипов потребовал откаты. Халиуллов согласился и в общей сложности передал последнему через посредников почти 12 млн рублей.

Главной задачей защиты экс-депутата стала минимизация наказания клиенту. Как обычно, в суд принесли грамоты и благодарственные письма, справки от врачей и обращения местных религиозных лидеров, просящих, чтоб мецената Халиуллова не отправили за решетку. Даже православный священник отец Нектарий просил избрать подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.