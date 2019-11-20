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Общество

В регионе похолодает до -18

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже в ближайшие сутки в Самарской области местами может похолодать до -18 градусов, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

По данным синоптиков, в регион начали поступать воздушные массы из северных районов России. Температура воздуха в ночные и дневные часы будет значительно понижаться. На дорогах местами появится гололедица.

Так, в среду, 20 ноября, днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -9...-14 градусов. На дорогах местами гололедица. Ночью осадков также не предвидится. Температура воздуха -8…-13 градусов, местами столбик термометра опустится до -18.

В четверг, 21 ноября, будет облачно, без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха -5…-10 градусов. К ночи вновь похолодает до -8…-13, а местами до -18 градусов. На дорогах гололедица.

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