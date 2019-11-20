В Самаре на ул. 22 Партсъезда снесли рынок

В Самаре убрали рынок, расположенный на ул. 22 Партсъезда между улицами Физкультурная и Красных Коммунаров, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Земельный участок площадью почти 3,5 тыс. кв. м был занят торговыми павильонами. В связи с невыполнением решения суда в установленные законом сроки, в соответствии со ст. 107 Федерального закона № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", к работам по освобождению земельного участка была привлечена специализированная организация.

В настоящий момент ведутся работы по освобождению земельного участка путем демонтажа временных павильонов, который после окончания работ будет передан департаменту управления имуществом Самары по акту приема-передачи.