Банк "Открытие" заключил первую сделку с Raven Russia на 4,3 млрд рублей

Корпоративно-инвестиционный блок банка "Открытие" закрыл кредитно-деривативную сделку с группой Raven Russia — одним из лидеров складского рынка России — на общую сумму в 4,3 млрд руб.
В рамках сделки был рефинансирован кредит, выданный под залог логопарка "Климовск", который расположен в Московской области. Процентный риск по кредиту был захеджирован группой также в банке "Открытие".
Важной особенностью сделки является форма кредитной документации: впервые в практике банка "Открытие" кредитный договор составлен по форме Russian LMA (стандарты кредитной документации).
По результатам сделки стороны договорились продолжить сотрудничество по финансированию банком "Открытие" проектов Raven Russia в коммерческой недвижимости.
Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие": "В рамках этой сделки многое мы сделали впервые. Это не просто первая сделка банка "Открытие" с таким важным и крупным клиентом, как группа Raven Russia. Мы смогли подстроиться под нестандартные требования клиента в части структуры сделки. В результате нам удалось пополнить кредитный портфель высококлассно структурированной сделкой под залог высококачественного объекта недвижимости".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.