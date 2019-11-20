Сергей Цикалюк: "Тренд на потребительский терроризм сломлен"

В интервью газете "КоммерсантЪ" председатель совета директоров САО "ВСК" Сергей Цикалюк рассказал об отношении потребителей к страхованию и перспективах развития рынка страхования в России.

"Я 28 лет работаю на этом рынке и вижу, как трансформируется отношение граждан к страховщикам, - поделился наблюдением Сергей Цикалюк. - Действительно, уровень доверия к страховому бизнесу ниже в сравнении с банками, несмотря на примеры ухода банков с рынка, замороженные счета предприятий, которые впоследствии вынуждены были банкротиться, и потери по вкладам физлиц. Однако с точки зрения технологий российские банки ушли далеко вперед, и в этой части они стали передовыми, причем не только по европейским меркам, но и по мировым. Это сильно влияет на уровень удовлетворенности клиентов, отсюда и рост доверия. В страховании тоже были свои истории недобросовестных игроков, и, к сожалению, отрасли сложно избавиться от связанного с этим негатива. Наверное, надо больше рассказывать о сути бизнеса, чтобы уйти от этого - "страховщики-вредители". Если провести замеры по доверию среди тех людей, которые столкнулись со страховыми случаями и получили выплаты, результаты будут другими. У нас около 400 тыс. заемщиков ипотеки застраховали свою жизнь, в год по ним происходит порядка 500 убытков, к сожалению, из жизни уходят около ста человек, в среднем по риску смерти мы выплачиваем 2-3 млн рублей".

Сергей Алексеевич рассказал, что по техногенной аварии на Загорской ГАЭС страховые компании выплатили более 8 млрд руб., по пожару на Березовской ГРЭС - 25,7 млрд руб., выплаты по авариям в космосе - это от 3 млрд руб. до 7,5 млрд руб. По его мнению, отрасль должна больше рассказывать о выплатах. Кроме того, граждане слабо информированы о законодательных изменениях, как это было, например, со страхованием ответственности застройщиков. В итоге вокруг этого вида страхования скопилось большое количество жуликов, люди остались без выплат. Это не могло не отразиться на общем отношении к страховой отрасли.

В интервью руководитель страховой компании коснулся перспектив страхования граждан от ЧС в рамках принятого недавно закона и его влияния на повышение доверия к страховщикам, а также поделился прогнозом стоимости полиса: "В той конструкции, в которой принят закон, это будет сложно, поскольку регион самостоятельно принимает решение о страховании. И вот тут я хочу отметить колоссальную роль регулятора. Представители ЦБ совместно со страховщиками проводят встречи с губернаторами и убеждают местные власти в необходимости разработки страховых программ. Без встречного движения властей потребуется 5-10 лет для настройки эффективной работы закона. Есть хороший пример московской программы страхования жилья. Городские власти ее поддерживают. Люди получают реальную помощь, нет вала жалоб на страховщиков. Но профицитных регионов не очень много, поэтому быстрого и большого успеха от этого закона ждать не стоит".

Он отметил, что уже созданы рабочие группы с участием региональных властей и страховщиков в Хабаровском, Краснодарском, Приморском краях, Свердловской и Новосибирской областях. Также идет обсуждение создания программы и в других субъектах РФ.

"В законе сказано, что обязательный риск, который должен быть включен в региональные программы, один - гибель жилья в результате ЧС, - отметил Сергей Цикалюк. - При этом на усмотрение властей в программу могут быть включены дополнительные риски - повреждение жилья в результате ЧС, что было бы логичным, или повреждение жилья в результате иных событий. От этого и от доли участия субъекта в софинансировании выплат будет зависеть стоимость полиса. На наш взгляд, средняя стоимость договора будет 100-150 руб. в месяц".

Сергей Алексеевич отметил и роль Центрального Банка в стабилизации на рынке страхования и уход многих недобросовестных игроков: "Мы видим, что произошла определенная стабилизация на рынке. Это следствие повышенных требований регулятора к страховщикам. Компании разрабатывают долгосрочные стратегии присутствия на рынке, готовы выводить не него качественные продукты. Но есть некоторая обеспокоенность по поводу требований ЦБ к активам компаний - с 2021 года вступит в силу новая оценка качества активов, их структуры, учета дебиторской задолженности. Если заставить страховщиков выполнять эти требования сейчас, им будут соответствовать от силы десять компаний".

И тут важна жесткая позиция ЦБ по отслеживанию бизнес-планов страховщиков. "Мы обеспечиваем возврат на капитал в 30%, а есть компании, которые планируют себе этот показатель на уровне 5%, - уточнил Сергей Цикалюк. - Или возьмем уровень комбинированной убыточности. У нас, как и у ряда наших коллег, он ниже 100% и позволяет капитализировать компанию. На рынке таких много. Здесь, на мой взгляд, примером для страхового сообщества таких показателей возврата на капитал и комбинированной убыточности должны быть компании, получающие финансовую поддержку Центрального Банка. В целом это влияет на финансовую устойчивость сегмента".

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