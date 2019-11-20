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Самарская область получит 1,56 млрд руб. за работу органов исполнительной власти

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шесть регионов ПФО получат гранты более 1 млрд рублей в 2019 году. Из них наибольшая сумма — 1,56 млрд руб. — будет направлена в Самарскую область.

Регион получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО), сообщает ИА REGNUM. Это следует из документов к заседанию трехсторонней комиссии.

Так, в бюджет Самарской области поступит свыше полутора млрд рублей, в Башкирию — 1,38 млрд руб., в Пермский край -1,34 млрд руб. и Оренбургскую область 1,32 млрд рублей.

Нижегородская область получает грант на сумму 1,19 млрд руб., Татария — 1,18 млрд руб., а Чувашия — 1,05 млрд рублей. Еще 952,4 млн руб. поступят в бюджет Пензенской области, а 841,4 млн руб. — в бюджет Ульяновской. Марий Эл и Кировская область получат по 40 млн рублей.

Три региона округа не получат гранты — это республики Мордовия и Удмуртия, а также Саратовская область.

Соответствующее распределение средств предстоит утвердить подзаконным актом правительства РФ.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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