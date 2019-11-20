В декабре новый детский сад откроют в Кошкинском районе

В среду, 20 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Кошкинского района Виктором Титовым. Речь шла о реализации на территории нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, а также о перспективных планах развития.

Виктор Титов рассказал главе региона, что в районе благодаря нацпроектам произошли значительные перемены. В пилотный год реализации нацпроекта "Здравоохранение" проведен капитальный ремонт детской поликлиники и открыт фельдшерско-акушерский пункт в селе Шпановка.

Нацпроект "Жилье и городская среда" позволил благоустроить сквер по улице Вокзальной, площадку ремзавода по улице Заводской, территорию СДК "Орловка", а также оборудовать спортивную площадку в селе Орловка.

Снизить количество ДТП на местных дорогах помог нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": кроме ремонта и строительства дорог, удалось оснастить аварийные участки дорог в селе Кошки светофорами и "лежачими полицейскими".

Для того чтобы продолжить положительные изменения, глава района попросил Дмитрия Азарова посодействовать в решении вопроса с ремонтом и строительством УДС на трех улицах в селе Кошки - Комсомольской, Луговой и Победы. Проектно-сметная документация по объектам районом подготовлена, Глава региона поручил передать документы в профильное министерство для рассмотрения возможности выделения средств на ремонтные работы уже в 2020 году.

В этом году обновилась и материально-техническая база школы в райцентре: по нацпроекту "Образование" в Кошкинской школе открылся центр цифрового и гуманитарного развития "Точка роста". Центр обеспечен современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по таким предметам, как технология, информатика и ОБЖ.

В рамках нацпроекта "Культура" и губернаторского проекта "СОдействие" был проведен капитальный ремонт межпоселенческого культурно-досугового центра в селе Кошки. Специалисты восстановили отмостку здания, заменили наружные и внутренние коммуникации, провели отделочные работы, полностью обновили зрительный зал и сценическое оборудование, отремонтировали входную группу и смонтировали новый тепловой пункт.

Финансирование работ проводилось на основе государственно-частного партнерства: средства на капремонт выделялись из регионального и муниципального бюджета, а также ПАО "Лукойл" на основании соглашения о сотрудничестве с правительством Самарской области.

"Торжественное открытие центра мы провели в сентябре, это был настоящий праздник для жителей района, - рассказал Виктор Титов. - Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, мы знаем, что проект был реализован по вашей личной инициативе и при вашей поддержке".

В скором времени в районе откроется еще один соцобъект - детский сад на 80 мест в селе Кошки. Строительные работы стартовали в этом году по нацпроекту "Демография". "Ввести объект в эксплуатацию мы планируем в середине декабря", - доложил глава района.

Дмитрий Азаров поручил Виктору Титову установить на объекте ежедневный контроль, чтобы в оперативном режиме отслеживать соблюдение сроков и, главное, качество работ.

"Виктор Николаевич, сейчас вы или ваши доверенные лица должны находиться на объекте с утра до ночи, чтобы с уверенностью говорить о том, что дети уже до конца года смогут пойти в новый детский сад, - обратился к главе района губернатор. - Контролируйте рабочих, внимательно оценивайте качество, чтобы в случае выявления недостатков была возможность заставить подрядчика их оперативно устранить до того, как примете объект".