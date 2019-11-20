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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных трубопроводах и площадочных объектах

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные мероприятия на магистральных нефтепроводах (МН) Бавлы — Куйбышев, Покровка — Сызрань и на площадочных объектах в зоне ответственности Бугурусланского и Самарского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

В период плановой остановки транспортировки нефти на участке Похвистнево — Кротовка МН Бугуруслан — Сызрань и на участке Бавлы — Кротовка МН Бавлы — Куйбышев специалисты предприятия вырезали два дефекта.

На станции смешения нефти Самарского РНУ вырезаны четыре дефекта на технологических трубопроводах, на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" вырезана дублирующая задвижка и заменены четыре отвода на дренажном трубопроводе регуляторов расхода нефти. Комплекс работ выполнен без снижения режима работы МН Альметевск — Куйбышев-2 и Куйбышев — Лисичанск.

Специалисты Бугурусланского РНУ вырезали дефекты на коллекторе магистрального насосного агрегата НПС "Похвистнево" и магистральный насосный агрегат №1 на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Комсомолец" для последующей замены.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — модернизация и повышение надежности объектов трубопроводной системы.

Перекачка нефти возобновлена в соответствии с графиком, трубопроводы функционируют в штатном режиме.

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