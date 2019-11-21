В Самаре за круглым столом обсудили права владельцев земли и их арендаторов

В Торгово-промышленной палате Самарской области прошел круглый стол, посвященный вопросам определения арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки.

Региональная поддержка бизнеса, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест — стратегические задачи, благодаря выполнению которых Самарская область только за последний год поднялась с 65 на 24 место в рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Активно участвует в этой работе и профессиональное юридическое сообщество.

Так, состоявшийся круглый стол — "Плата за пользование публичными земельными участками" — стал продолжением целой серии встреч, инициированных экспертами. На этот раз организаторами выступили юридическая компания "Интегра", юридическая фирма "Волга Лигал", Центр оценки и судебной экспертизы г. Самара и ООО "Институт оценки и управления". Встреча прошла при поддержке Торгово-промышленной палаты Самарской области и Ассоциации юристов России.

Бизнес сталкивается с проблемой отсутствия единого подхода к методике исчисления платежей, органы власти же должны учитывать при регулировании ставок и вид, и срок деятельности предпринимателей, и кадастровую стоимость земли. От этого напрямую зависит формирование доходной части бюджетов. Как же прийти в этой процедуре к "единому знаменателю"?

"Мы постарались собрать здесь всех участников этих отношений, все заинтересованные стороны, чтобы обсудить, как целесообразнее выработать общие правила игры, — подчеркнул управляющий партнер "Интегры" Андрей Меняев. — Основываясь на своей практике, мы видим, что число споров, связанных с применением регулируемой арендной платы за публичные земельные участки, в судах разных инстанций растет, то есть ситуация обостряется".

Только в Самарской области, по словам эксперта, вынесен ряд решений, признавших недействующими методики определения регулируемой арендной платы в разных областях предпринимательской деятельности. Количество исков в судах растет и по причине того, что менялась, причем кардинально, позиция высших судебных инстанций.

Опираться муниципалитетам приходится на порой устаревшие, неактуальные коэффициенты, утвержденные нормативно-правовыми актами еще в начале нулевых годов. К ним, например, относятся ставки на аренду самарской земли, использование которой не связано со строительством.

"Много вопросов вызывают и типы объектов, в зависимости от того, капитальные они или нет, и виды деятельности предпринимателей, — отметила заместитель руководителя департамента управления имуществом Самары по правовым вопросам Елена Шамилина. — Дифференциация исчисления платежей учитывает и расположение участков в разных районах города., а это может быть, например, Красноглинский, отдельные населенные пункты которого географически ближе к Тольятти, с установленными в нем коэффициентами".

Позицию муниципалитетов не всегда разделяют в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, поскольку как равные, так и разные условия для ведения бизнеса могут привести к последствиям в виде ограничения конкуренции для участников рынка. По словам начальника отдела контроля органов власти УФАС России по Самарской области Ольги Шабановой, в ведомстве сталкиваются и с тем, что не всегда методики отвечают принципам экономической обоснованности.

В рамках круглого стола участники провели дискуссию по самым актуальным тематическим вопросам. Так, директор ООО "Института оценки и управления" Николай Кондюрин рассмотрел основные экономические факторы, которые должны учитываться муниципальными образованиями при разработке методики исчисления арендной платы за землю.

Директор Центра оценки и судебной экспертизы Наталья Эль-Хаиль ответила на вопросы, посвященные налогообложению, и привела механизмы оптимизации расходов, которые несут собственники земли. А советник "Волга Лигал" Михаил Сычев поделился с участниками встречи актуальной судебной практикой по спорам между публичными организациями и землепользователями. Работа над созданием таких механизмов, которые будут прозрачны и понятны всем, продолжится.