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Самарская область вошла в топ-4 регионов по темпам роста закредитованности жителей

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уровень закредитованности жителей Самарской области с апреля по октябрь этого года вырос на 2,63% (с 24,19 до 26,81%). Это четвертый показатель среди регионов страны. Такие данные приводит портал Bankiros.ru со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй.

В лидерах по темпам роста закредитованности, согласно исследованию, Пермский край - 3,08% (с 23,55 до 26,63%).

По данным Центробанка совокупный долг населения по кредитам поставил исторический рекорд — 17,1 трлн рублей. Сейчас каждый второй работающий россиянин выплачивает один или несколько кредитов. А почти 4 млн человек регулярно берут новые кредиты для погашения старых займов.

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