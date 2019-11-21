Самарская область вошла в топ-4 регионов по темпам роста закредитованности жителей

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Уровень закредитованности жителей Самарской области с апреля по октябрь этого года вырос на 2,63% (с 24,19 до 26,81%). Это четвертый показатель среди регионов страны. Такие данные приводит портал Bankiros.ru со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй.