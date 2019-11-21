На дорогах Самары появились таблички, напоминающие о сбитых пешеходах

В преддверии Дня памяти жертв ДТП, перед двумя пешеходными переходами в Самаре повесили таблички с надписями: "Здесь был сбит пешеход" и "Убедитесь, что выход на проезжую часть будет для вас безопасным", сообщает городская ГИБДД.

"Места их установки выбраны не случайно, на данных участках улично-дорожной сети, в 2019 г., были совершены наезды на пешеходов. Целью данного мероприятия явилось предупреждение автоаварий с участием пешеходов на переходных переходах", — пояснили в ведомстве.

Первые такие объекты появились возле нерегулируемых пешеходных переходов на пересечении пр. Масленникова и ул. Гая, а также на пересечении улиц Галактионовской и Полевой. В дальнейшем ими оснастят и другие аварийно-опасные переходы города.