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Общество

На дорогах Самары появились таблички, напоминающие о сбитых пешеходах

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Дня памяти жертв ДТП, перед двумя пешеходными переходами в Самаре повесили таблички с надписями: "Здесь был сбит пешеход" и "Убедитесь, что выход на проезжую часть будет для вас безопасным", сообщает городская ГИБДД.

Фото: https://www.instagram.com/gibdd_samara/

"Места их установки выбраны не случайно, на данных участках улично-дорожной сети, в 2019 г., были совершены наезды на пешеходов. Целью данного мероприятия явилось предупреждение автоаварий с участием пешеходов на переходных переходах", — пояснили в ведомстве.

Первые такие объекты появились возле нерегулируемых пешеходных переходов на пересечении пр. Масленникова и ул. Гая, а также на пересечении улиц Галактионовской и Полевой. В дальнейшем ими оснастят и другие аварийно-опасные переходы города.

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