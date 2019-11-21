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В банке "Открытие" стартовала программа кредитования франчайзингового бизнеса

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа предусматривает кредитование клиентов малого и среднего бизнеса, которые планируют открыть новый или расширить действующий бизнес на основе франшизы.

В рамках программы возможно финансирование любых видов расходов, предусмотренных договором франчайзинга. При этом вложение собственных средств клиента в проект не является обязательным условием. Залог обязателен только при кредитовании на инвестиционные цели.

Сумма кредитования может составлять от 300 тыс. до 10 млн рублей, срок кредитования — от 1 до 5 лет, ставка — 13% годовых.

Также в банке действует новый "Экспресс-кредит" для клиентов, заинтересованных в кредите на сумму до 5 млн рублей. Такой кредит предоставляется клиенту на основании заявки, заполненной на сайте банка. Решение по кредиту принимается автоматически. Срок "Экспресс-кредита" может составлять до 3 лет, процентная ставка — 13% годовых.

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