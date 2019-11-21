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Общество

Минздрав РФ отложил введение нового медосмотра для водителей

МОСКВА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.

"С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию", - сообщил замглавы минздрава Олег Салагай. 

"Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", - говорится в сообщении чиновника в его Telegram-канале.

Напомним, что с пятницы, 22 ноября, медицинская справка для получения водительского удостоверения должна была резко вырастет в цене. 

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