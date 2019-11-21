Минздрав РФ отложил введение нового медосмотра для водителей

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.

"С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию", - сообщил замглавы минздрава Олег Салагай.

"Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", - говорится в сообщении чиновника в его Telegram-канале.

Напомним, что с пятницы, 22 ноября, медицинская справка для получения водительского удостоверения должна была резко вырастет в цене.