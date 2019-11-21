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Общество

Медсправка для получения водительских прав резко вырастет в цене

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С пятницы, 22 ноября, медицинская справка для получения водительского удостоверения резко вырастет в цене. Информацию об изменении правил прохождения нарколога для получения документа и цен на услуги опубликовал на своем сайте областной минздрав.

Фото: OlegChavkin https://twitter.com/

"Обязательным станет прохождение CDT-диагностики (анализ на хронический алкоголизм) и анализа на 10 наркотических веществ. Приказ (приказа № 731н Министерства здравоохранения РФ — прим.) призван в первую очередь для выявления лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и недопущения их к управлению транспортным средством, а также является одной из профилактических мер смертности и инвалидизации от ДТП. Обращаем внимание, в связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан", — уточняют в ведомстве.

А в соцсети уже появились фото с новым прайсом на получение водительской медсправки. Согласно им, цены возрастут до 7,5 — 8,8 тыс. руб. за документ в зависимости от категории, которую желает открыть будущий водитель. При этом, по словам некоторых участников диалога под фото, порядка 4 тыс. руб. из этой суммы уйдет как раз на анализы у нарколога, а на получение результатов по ним необходимо четыре часа.

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