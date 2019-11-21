Чтобы развиваться, бизнес должен быть защищен

Оказывая всестороннюю поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, областные власти ограждают предпринимателей не только от административного давления, но и от незаконных действий со стороны правоохранительных органов. Это повышает кредит доверия к власти и инвестиционную привлекательность региона.

21 ноября в прокуратуре Самарской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей управления Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. Специалисты обсудили, как оградить бизнесменов от незаконного уголовно-правового воздействия, которое может существенно осложнить их деятельность. В совещании приняли участие представители региональных властей, правоохранительных структур и надзорных ведомств. О том, какая работа по защите прав предпринимателей проводится в Самарской области и как выстроено взаимодействие с органами госвласти в этом направлении, рассказал министр экономического развития и инвестиций губернии Дмитрий Богданов.

Как отметил министр, объективную оценку состояния бизнес-среды в Самарской области дают независимые исследования. Одно из самых авторитетных — Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который в том числе анализирует работу региональных властей исходя из показателей административного давления на бизнес. Эксперты учитывают количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий, запрошенных у организаций документов, а также долю компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти. Самарская область по данному показателю вошла в ТОП-10 регионов. В целом губерния улучшила свои позиции в рейтинге на 24 пункта, заняв 24 место по стране.

Несмотря на внушительную динамику, такая позиция региональные власти не устраивает — в ближайшем будущем область стремится попасть в число лидеров по состоянию инвестклимата в России. Этого невозможно добиться без создания благоприятной среды для бизнеса, а потому этой работе уделяется особое внимание.

С 2018 года в губернии действует рабочая группа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на территории Самарской области. В числе вопросов, которые решаются на ее заседаниях — рассмотрение фактов о нарушении прав предпринимателей. По каждому из них проводится проверка с привлечением ответственных структур.

"Неотложная правовая помощь малому бизнесу" в регионе успешно оказывается в рамках одноименного проекта информационно-консалтингового агентства Самарской области. Учреждение, подведомственное минэкономразвития, предоставляет предпринимателям бесплатную правовую поддержку, ограждает от незаконных проверок, помогает минимизировать издержки при выплате штрафов. С начала 2019 года за помощью в Агентство обратились 26 предпринимателей. При этом только 17% жалоб касались проверок, проведенных органами внутренних дел.

Чтобы повысить правовую грамотность предпринимателей и вооружить их знаниями для отстаивания собственных интересов, информационно-консалтинговое агентство организует выездные консультации в муниципальных районах. К этой работе привлекается Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области и представители районных прокуратур, которые принимают жалобы на местах. Такие встречи крайне востребованы: только в 2019 году проведено 22 выездных мероприятия, в которых приняли участие 560 предпринимателей.

С 19 ноября Агентство стратегических инициатив внедряет в работу цифровую платформу для сбора и отработки жалоб на незаконные действия со стороны правоохранительных органов. Активное содействие в запуске ресурса оказывает минэкономразвития региона.

— Ключевые задачи этой работы — снижение административного давления на бизнес, прежде всего со стороны правоохранительных органов, защита прав и законных интересов предпринимателей, повышение прозрачности деятельности силовых структур, а также содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и власти, — подчеркнул Дмитрий Богданов.