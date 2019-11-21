Жители "Сорокиных Хуторов" выступили против многоэтажной застройки возле поселка

Более 1 тыс. самарцев выступили на публичных слушаниях против многоэтажной застройки в районе пос. "Сорокины Хутора". Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии города.

С заявлением о смене зонирования 12 участков в Кировском районе областной столицы площадью 183,9 тыс. кв. м с Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов), Рзв (резервные территории) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения) обратилось министерство строительства Самарской области. Пришедшие на публичные слушания граждане высказались против появления на указанной территории высотных домов. Они призывают сохранить район экологически благополучным, разбить там питомник или организовать парк.

В итоге запрос минстроя получил 1095 голосов против. Документ направили в администрацию Самары.