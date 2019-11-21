16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владелец машины, под колесами которой погибла женщина в Обшаровке, пришел в полицию Под Самарой водитель легковушки врезался в остановившийся для поворота грузовик При столкновении двух легковушек в Жигулевске пострадали три человека Под Сергиевском погибла водитель опрокинувшейся в кювет легковушки Стали известны подробности ДТП на ул. Физкультурной

ДТП Происшествия

Владелец машины, под колесами которой погибла женщина в Обшаровке, пришел в полицию

ПРИВОЛЖЬЕ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вечером 20 ноября 41-летний владелец Lada Granta из с. Обшаровка Приволжского района Владимир Гришин, которого разыскивали как сбежавшего с места ДТП, сам явился в полицию. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, авария, в связи с которой Гришина разыскивали полицейские, произошла 18 ноября в с. Обшаровка. По предварительной версии, в 17:10 водитель Lada Granta, принадлежащей Гришину, ехал по ул. Советской, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил 48-летнюю женщину, которая шла по левой обочине. После этого автомобиль съехал в левый кювет, а водитель сбежал. Полицейские выяснили, что владельцем машины является местный житель Владимир Гришин, и объявили его в розыск.

"Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, а также выясняют, были ли в действиях владельца машины признаки состава преступления", — пояснили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1