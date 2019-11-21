Владелец машины, под колесами которой погибла женщина в Обшаровке, пришел в полицию

Вечером 20 ноября 41-летний владелец Lada Granta из с. Обшаровка Приволжского района Владимир Гришин, которого разыскивали как сбежавшего с места ДТП, сам явился в полицию. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, авария, в связи с которой Гришина разыскивали полицейские, произошла 18 ноября в с. Обшаровка. По предварительной версии, в 17:10 водитель Lada Granta, принадлежащей Гришину, ехал по ул. Советской, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил 48-летнюю женщину, которая шла по левой обочине. После этого автомобиль съехал в левый кювет, а водитель сбежал. Полицейские выяснили, что владельцем машины является местный житель Владимир Гришин, и объявили его в розыск.

"Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, а также выясняют, были ли в действиях владельца машины признаки состава преступления", — пояснили в пресс-службе областного ГУ МВД.