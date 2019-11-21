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Общество

Редактор отдела "Волжской коммуны" побывает в гостях у Школы межнациональных коммуникаций

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 ноября редактор отдела "Культура и стиль" в издании "Волжская коммуна" Армен Арутюнов выступит на занятии Школы межнациональных коммуникаций #ШМК2019. Встреча пройдет в Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета на ул. Академика Павлова, 22в. Начало встречи в 19:00. Вход свободный.

Фото: предоставлено агентством "ПРАТОН"

Известный самарский журналист и архитектурный обозреватель Армен Арутюнов родился в Тбилиси. Более 12 лет живет в Самаре, занимается просветительской работой по сохранению исторического облика нашего города. На занятии #ШМК2019 Армен расскажет о своем пути, о двух близких ему городах, о российско-грузинских культурных параллелях.

Подробности: vk.com/shmk_samara

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