Редактор отдела "Волжской коммуны" побывает в гостях у Школы межнациональных коммуникаций

21 ноября редактор отдела "Культура и стиль" в издании "Волжская коммуна" Армен Арутюнов выступит на занятии Школы межнациональных коммуникаций #ШМК2019. Встреча пройдет в Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета на ул. Академика Павлова, 22в. Начало встречи в 19:00. Вход свободный.
Известный самарский журналист и архитектурный обозреватель Армен Арутюнов родился в Тбилиси. Более 12 лет живет в Самаре, занимается просветительской работой по сохранению исторического облика нашего города. На занятии #ШМК2019 Армен расскажет о своем пути, о двух близких ему городах, о российско-грузинских культурных параллелях.
Подробности: vk.com/shmk_samara