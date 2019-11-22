16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отстранен от работы Три гандболистки "Лады" выступят за сборную России на турнире в Корее Гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" в матче Кубка ЕГФ В Самаре состоится финал чемпионата России по боксу Две гандболистки "Лады" получили вызов в молодежную сборную России

Олимпийские Спорт

Дмитрий Шляхтин отстранен от работы в ВФЛА

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы на посту президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на официальном сайте организации.

В четверг, 21 ноября, независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit в связи с расследованием по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко временно отстранил Шляхтина, а также исполнительного директора организации Александра Паркина, президента региональной общественной организации "Федерация легкой атлетики Московской области", вице-президента ВФЛА Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову и тренера Данилы Лысенко Евгения Загорулько.

"Только сегодня были получены документы. В настоящий момент юристы изучают обстоятельства дел и предъявленных обвинений. Речь идет о временном отстранении. Расследование по этому делу еще продолжается, его детали конфиденциальны. До 12 декабря ВФЛА и все те, кто обвиняются по этому делу, должны дать объяснение в AIU. Уведомления и ВФЛА, и все сотрудники получили. Это по 50 страниц текста в каждом случае. Юристы уже начали работать. Только после детальной оценки ситуации, юридических консультаций и полного понимания обстоятельств я смогу дать комментарии относительно дальнейших шагов. В самое ближайшее время будет созван президиум ВФЛА. Тогда же будут озвучены ответы на все вопросы, касающиеся моей отставки и исполняющего обязанности президента организации", - прокомментировал ситуацию Шляхтин.

Лысенко в августе 2018 г. был временно отстранен. ИААФ выявила факты подделки ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов. В результате расследования выявлена причастность некоторых членов ВФЛА к манипуляциям с данными.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1