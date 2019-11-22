Дмитрий Шляхтин отстранен от работы в ВФЛА

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы на посту президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на официальном сайте организации.

В четверг, 21 ноября, независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit в связи с расследованием по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко временно отстранил Шляхтина, а также исполнительного директора организации Александра Паркина, президента региональной общественной организации "Федерация легкой атлетики Московской области", вице-президента ВФЛА Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову и тренера Данилы Лысенко Евгения Загорулько.

"Только сегодня были получены документы. В настоящий момент юристы изучают обстоятельства дел и предъявленных обвинений. Речь идет о временном отстранении. Расследование по этому делу еще продолжается, его детали конфиденциальны. До 12 декабря ВФЛА и все те, кто обвиняются по этому делу, должны дать объяснение в AIU. Уведомления и ВФЛА, и все сотрудники получили. Это по 50 страниц текста в каждом случае. Юристы уже начали работать. Только после детальной оценки ситуации, юридических консультаций и полного понимания обстоятельств я смогу дать комментарии относительно дальнейших шагов. В самое ближайшее время будет созван президиум ВФЛА. Тогда же будут озвучены ответы на все вопросы, касающиеся моей отставки и исполняющего обязанности президента организации", - прокомментировал ситуацию Шляхтин.

Лысенко в августе 2018 г. был временно отстранен. ИААФ выявила факты подделки ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов. В результате расследования выявлена причастность некоторых членов ВФЛА к манипуляциям с данными.