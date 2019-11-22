В п. Гранный начинает работу пожарное депо

В п. Гранный идет подготовка к несению полноценного боевого дежурства в новом пожарном депо, а также завершаются работы по благоустройству, пишет gorodnsk63.ru.

Здание было официально передано Службе спасения Самарской области 15 октября. Строительство было осуществлено за счет бюджетных средств города Новокуйбышевска и частично за счет областного финансирования. На днях администрация города передала добровольцам необходимое имущество для обустройства депо.

"В настоящее время все идет в рабочем режиме, депо готовится к круглосуточному функционированию. В обустройстве депо нам помогают спасатели Управления гражданской защиты г. о. Новокуйбышевск, с их помощью мы произвели перевозку инвентаря и имущества в п. Гранный", - прокомментировал начальник ДПК "Службы спасения СО" Андрей Пожидаев.

Он подчеркнул, что между Службой спасения СО и администрацией Новокуйбышевска достигнут ряд соглашений и есть понимание по ключевым вопросам обеспечения работы добровольной пожарной команды в депо Гранного, что позволит организовать полноценное боевое дежурство на территории поселка.