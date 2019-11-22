Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции АПК подписали соглашение о сотрудничестве

21 ноября в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ заключили соглашение о сотрудничестве и обмене опытом по вопросам реализации экспортного потенциала российского АПК.

В рамках соглашения стороны планируют совместно осуществлять консультационную поддержку экспортно ориентированных предприятий российского АПК, а также проводить совместные мероприятия с целью популяризации на внешних рынках экспортируемой российской продукции.

Виталий Сергейчук, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ: "Одной из ключевых стратегических задач группы ВТБ на зерновом рынке является обеспечение производителей зерна стабильным и долгосрочным спросом на продукцию, гарантированным с точки зрения логистических возможностей. Совместная работа с "Агроэкспортом" будет направлена в первую очередь на консолидацию усилий экспортно ориентированных компаний АПК, координацию экспортных товарных потоков, а также развитие новых рынков и проектов".

Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК: "Соглашение с ВТБ — это часть работы по выстраиванию системы поддержки аграрного экспорта в рамках реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Наши совместные усилия позволят повысить информированность компаний-экспортеров о тех возможностях, которые существуют для продвижения российской продукции на зарубежные рынки".