БК "Самара" потерпел первое поражение в сезоне от "Руны-Баскет" — 86:97

В матче с дебютантом Суперлиги-1, столичной "Руной-Баскет", "Самара" потерпела первое поражение в сезоне — 86:97.

Три трехочковых (от Владимира Пичкурова, Антона Глазунова и Игоря Смыгина) позволили самарцам получить небольшой задел — 14:8 после пяти сыгранных минут. Но москвичи быстро перестроили игру и к концу первого периода уже лидировали — 16:21.

Вернули себе преимущество хозяева, впрочем, очень быстро: пара минут во второй четверти — и 24:21 после трехи Александра Лавникова. Но и на этот раз удержать ритм не удалось: игра в нападении разладилась, и к середине отрезка инициативой завладели москвичи, которые в какой-то момент оторвались на 11 очков (30:41).

В третьем периоде нападение вроде бы заработало: уже на второй минуте после трехи Владимира Пичкурова самарцы отставали лишь на 4 очка (39:43) — но окончательно переломить игру так и не удалось. А затем москвичи выдали ударные две минуты (13:2) — и уже "-15", 41:56 к середине четверти. И практически те же 16 очков отставания перед заключительной десятиминуткой, 52:68.

Две подряд трехи от Владимира Пичкурова и Антона Глазунова в самом начале четвертого периода воодушевили и команду, и болельщиков. Но заметно подобраться в счете удалось только к середине четверти: 71:77 после серии атак от тех же Пичкурова и Глазунова. И вновь гостей это нисколько не смутило: прошла всего минута, а они вновь оторвались (73:85).

86:97 — первое в сезоне поражение "Самары".