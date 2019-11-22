Женский БК "Самара" разгромил "Юность" — 78:51

Женский БК "Самара" разгромил в Пензе во втором матче "Юность" — 78:51.

0:10 к середине стартового периода, но "Самаре" понадобилось всего две минуты, чтобы сравнять счет — постарались Яна Митрофанова, Ирина Киселева и Виктория Трофимова. А затем Олеся Косякова и та же Ирина Киселева добавили еще 4 очка — уже 14:10.

Держаться на дистанции в 3-4 очка (максимум — "+7") удавалось и во второй четверти — 34:30 к большому перерыву.

А в третьей Людмила Мальцева, Ирина Киселева, Яна Митрофанова и Ирина Архипова довели разницу до "+14" (44:30). Этот рывок оказался во многом решающим: удержав 12-очковый задел до конца десятиминутки (50:38), в заключительном периоде гостьи смогла обойтись без провалов.

Неудержимая Ирина Киселева попадала с любой дистанции. Еще один мощный рывок "Самары" (16:0) стал уже приговором для хозяек.

78:51 — "Самара" берет убедительный реванш.