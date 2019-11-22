16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Женский БК "Самара" разгромил "Юность" — 78:51 БК "Самара" потерпел первое поражение в сезоне от "Руны-Баскет" — 86:97 БК "Самара" переиграл "Урал" - 86:63 БК "Самара" разгромил "Уфимец" - 82:63 БК "Самара" обыграл "Новосибирск" - 83:67

Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" разгромил "Юность" — 78:51

ПЕНЗА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Женский БК "Самара" разгромил в Пензе во втором матче "Юность" — 78:51.

0:10 к середине стартового периода, но "Самаре" понадобилось всего две минуты, чтобы сравнять счет — постарались Яна Митрофанова, Ирина Киселева и Виктория Трофимова. А затем Олеся Косякова и та же Ирина Киселева добавили еще 4 очка — уже 14:10.

Держаться на дистанции в 3-4 очка (максимум — "+7") удавалось и во второй четверти — 34:30 к большому перерыву.

А в третьей Людмила Мальцева, Ирина Киселева, Яна Митрофанова и Ирина Архипова довели разницу до "+14" (44:30). Этот рывок оказался во многом решающим: удержав 12-очковый задел до конца десятиминутки (50:38), в заключительном периоде гостьи смогла обойтись без провалов.

Неудержимая Ирина Киселева попадала с любой дистанции. Еще один мощный рывок "Самары" (16:0) стал уже приговором для хозяек.

78:51 — "Самара" берет убедительный реванш.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1