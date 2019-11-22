В Самаре прогремел взрыв около ТЦ

В пятницу, 22 ноября, примерно в 10:30 в Самаре у торгового центра на ул. Стар-Загора, 59 взорвалась газовая тепловая пушка в автомобиле, оборудованном под торговую точку.

По предварительным данным, в результате за медицинской помощью обратились два человека. Также незначительно повреждено здание ТЦ "Старозагорский". Эту информацию корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Есть у обратившихся за помощью людей телесные повреждения, сейчас устанавливается.

В результате взрыва у самарского ТЦ госпитализирован один человек В пятницу, 22 ноября, в результате взрыва у торгового центра на ул. Стар-Загора, 59 с травмами средней степени тяжести в Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н. А. Семашко госпитализирован 56-летний мужчина, водитель "Газели", сообщает ГУ МЧС по Самарской области. На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

По имеющимся сейчас данным, взрыв произошел в автомобиле, с которого торговали продуктами у здания ТЦ. В здании выбиты окна.