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В Самаре прогремел взрыв около ТЦ

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 ноября, примерно в 10:30 в Самаре у торгового центра на ул. Стар-Загора, 59 взорвалась газовая тепловая пушка в автомобиле, оборудованном под торговую точку. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
По предварительным данным, в результате за медицинской помощью обратились два человека. Также незначительно повреждено здание ТЦ "Старозагорский". Эту информацию корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. 
Есть у обратившихся за помощью людей телесные повреждения, сейчас устанавливается.
В результате взрыва у самарского ТЦ госпитализирован один человек В результате взрыва у самарского ТЦ госпитализирован один человек
В пятницу, 22 ноября, в результате взрыва у торгового центра на ул. Стар-Загора, 59 с травмами средней степени тяжести в Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н. А. Семашко госпитализирован 56-летний мужчина, водитель "Газели", сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
По имеющимся сейчас данным, взрыв произошел в автомобиле, с которого торговали продуктами у здания ТЦ. В здании выбиты окна. 

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