В результате взрыва у самарского ТЦ госпитализирован один человек

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В пятницу, 22 ноября, в результате взрыва у торгового центра на ул. Стар-Загора, 59 с травмами средней степени тяжести в Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н. А. Семашко госпитализирован 56-летний мужчина, водитель "Газели", сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: Пресс-служба МЧС