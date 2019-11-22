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В результате взрыва у самарского ТЦ госпитализирован один человек

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 ноября, в результате взрыва у торгового центра на ул. Стар-Загора, 59 с травмами средней степени тяжести в Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н. А. Семашко госпитализирован 56-летний мужчина, водитель "Газели", сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: Пресс-служба МЧС

Напомним, около 10:00 произошел взрыв  газового баллона, который использовался для обогрева овощной продукции, находящегося внутри кузова-термобудки автомобиля.

В результате происшествия погибших нет, возгорания не произошло. 

Так же в ГУ МЧС России по Самарской области подтверждают, что произошло повреждение одной оконной конструкции ТЦ "Стара-Загорский" на площади 4 кв. м и фасада ТЦ "Стара-Загорский".

Для обеспечения безопасности на месте находятся подразделения МЧС России.

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