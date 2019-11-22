В результате взрыва у самарского ТЦ госпитализирован один человек

В пятницу, 22 ноября, в результате взрыва у торгового центра на ул. Стар-Загора, 59 с травмами средней степени тяжести в Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н. А. Семашко госпитализирован 56-летний мужчина, водитель "Газели", сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, около 10:00 произошел взрыв газового баллона, который использовался для обогрева овощной продукции, находящегося внутри кузова-термобудки автомобиля.
В результате происшествия погибших нет, возгорания не произошло.
Так же в ГУ МЧС России по Самарской области подтверждают, что произошло повреждение одной оконной конструкции ТЦ "Стара-Загорский" на площади 4 кв. м и фасада ТЦ "Стара-Загорский".
Для обеспечения безопасности на месте находятся подразделения МЧС России.