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Экономика и бизнес

Сотрудники "Самарского Стройфарфора" вошли в число "Лидеров производительности"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве прошла защита проектов участников программы обучения управленческих кадров "Лидеры производительности". Программа, которая реализуется в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", стартовала в этом году. Среди ее первых выпускников — сотрудники завода "Самарский Стройфарфор".

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Почти полгода 200 участников знакомились с реальными кейсами российских и иностранных компаний, общались с лидерами различных отраслей и преподавателями-практиками. Курс состоял из очных и дистанционных занятий, а итоговой работой стал проект повышения производительности труда на конкретном российском предприятии. По замыслу авторов программы, над выпускной работой трудилась команда, сформированная из специалистов разных областей — HR, маркетинг, производство, продажи, менеджмент. Всего 27 команд — а это значит, что 27 предприятий получили рекомендации от своих коллег и пошаговый план по внедрению принципов бережливого производства в своих компаниях.

"Наша команда, а это участники "Лидеров производительности" из разных городов, проходила стажировку на кабельном заводе АО "Росскат", который расположен в Нефтегорске, — рассказала Ольга Моржицкая, директор по кадрам "Самарского Стройфарфора". — Над проектом работали пять месяцев: проводили интервью с сотрудниками предприятия, еженедельно, а иногда и два раза в неделю, по скайпу обсуждали с командой идеи, корректировали планы с учетом теоретического материала, который нам дали на обучении. Приятно, что наш проект был признан одним из лучших на потоке, а предложенные нами рекомендации уже начинают внедряться на самом "Росскате".

Каждый участник "Лидеров производительности" после обучения вернулся на родное предприятие с багажом знаний и новыми идеями, как развивать компанию. Применение полученных знаний на производстве — самый важный и ответственный этап данного проекта. "Покинуть зону комфорта, управлять изменениями, вовлекать сотрудников в процессы, снижать сопротивление — пожалуй, без этого не будет успешных проектов, роста компаний и достижения поставленных целей, — считает Юрий Баляев, директор производства керамогранитной плитки "Самарского Стройфарфора". — У каждого предприятия своя специфика деятельности, и не все инструменты, о которых нам рассказали, могут быть использованы. Мы возьмем на вооружение те, от которых отдача на нашем заводе будем максимальной".

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