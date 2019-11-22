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Общество

Вечером в пятницу Самару накрыли восьмибалльные пробки

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 ноября, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре восьмибалльный уровень пробок, при этом основные автомагистрали областной столицы окрасились на карте города в красный цвет, обозначающий пробки.

Самая сложная ситуация отмечалась в центре Самары. В частности автомобильная пробка на ул. Полевой по направлению "из города" начиналась от ул. Галактионовской, доходила до ул. Мичурина, переходила по ней на Московское шоссе, где продолжалась до ул. Потапова.

А автомобильный затор на ул. Ново-Садовой, начинавшийся от ул. Полевой, доходил до ул. Советской Армии.

Также движение транспорта было затруднено на ул. Красноармейской от ул. Самарской и до ул. Спортивной. Автомобильная пробка, начинающаяся на ул. Тухачевского от ул. Дачной, переходила на ул. Гагарина и продолжалась до ул. Авроры. А затор на ул. Авроры в оба направления начинался от ул. Дыбенко и продолжался до ул. Аэродромной. Сильно осложнено движение по направлению "в город" на Южном шоссе. Автомобильная пробка тут тянулась от ТЦ "Амбар" до Заводского шоссе. Были отмечены заторы и на других городских магистралях.

При этом мест ДТП на карте города было отмечено немного. В частности значки, обозначающие места аварий имелись на ул. Ново-Садовой, в районе пересечения с ул. Осипенко; на ул. Аэродромной, у перекрестка с ул. Волгина, и на Московском шоссе, неподалеку от кольцевой развязки с пр. Кирова.

Информации о ДТП с тяжкими последствиями в этот период не поступало.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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