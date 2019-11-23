В Самаре пройдет межрегиональный воркшоп "Библиотечный конструктор": модельные библиотеки"

С 26 по 27 ноября Самарская областная универсальная научная библиотека превратится в творческую мастерскую, где библиотекари со всей России, а также из других стран будут делиться опытом, лучшими решениями в вопросе создания библиотек нового поколения — библиотек будущего. Состоится межрегиональный воркшоп "Библиотечный конструктор": модельные библиотеки" — обучающее мероприятие для руководителей и специалистов государственных и муниципальных библиотек Самарской области.

На повестке дня актуальные для современных библиотекарей вопросы о месте библиотеки в городе, принципах и векторах ее развития; о концептуальной перезагрузке библиотеки, как ей перестроиться и в то же время не ошибиться в поиске новых смыслов.

На мероприятии представители разных регионов поделятся своим опытом. Так, можно будет услышать, что принесли преобразования библиотек жителям Белгородской области, или проанализировать один год из жизни модельной Лысогорской межпоселенческой центральной библиотеки и найти ответы на многие другие вопросы.

Самарские библиотекари расскажут об опыте реализации национального проекта "Культура", создании в 2019 году модельных библиотек в нашей области.

Будет интересен для ознакомления и опыт зарубежных коллег. Ожидается онлайн включение польских специалистов с рассказом о том, как им удалось сделать свои библиотеки центром местных сообществ и эффективно взаимодействовать с муниципальными органами власти в рамках данной концепции.

Также будут затронуты вопросы предметно-пространственной организации библиотек нового типа и создания дизайн-проектов библиотек — с соответствующими темами выступят архитекторы и дизайнеры. С подробными темами выступлений и спикерами можно ознакомиться в Приложении 1 — "Программе Межрегионального воркшопа".

В рамках воркшопа пройдет Консультационный интенсив, на котором участники смогут презентовать свои концепции модельных библиотек группе общественных экспертов и получить от них конкретные рекомендации по совершенствованию проектов.

Участники мероприятия: директора и специалисты государственных и муниципальных библиотек, специалисты, занимающиеся реализацией национального проекта "Культура" в муниципальных библиотеках.

Учитывая актуальность поднимаемых вопросов для российского библиотечного сообщества, 26–27 ноября будет осуществляться прямая трансляция Межрегионального воркшопа "Библиотечный конструктор": модельные библиотеки".

Перед началом мероприятия участники смогут познакомиться с выставкой-презентацией дизайн-проектов модельных библиотек, созданных в Самарской области в рамках нацпроекта "Культура".

Открыта электронная регистрация на мероприятие. Начало воркшопа в 10:00, регистрация участников начинается в 9:00.