В Самарской области сохранится морозная погода без осадков

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В выходные дни в Самарской области сохранится влияние антициклона, сформировавшегося в Арктической воздушной массе. Это обусловит аномально-холодную погоду без осадков со слабым ветром и очень высоким атмосферным давлением, сообщает Приволжское УГМС.