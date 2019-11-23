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Общество

В Самарской области сохранится морозная погода без осадков

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные дни в Самарской области сохранится влияние антициклона, сформировавшегося в Арктической воздушной массе. Это обусловит аномально-холодную погоду без осадков со слабым ветром и очень высоким атмосферным давлением, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу днем, 23 ноября, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C.
В воскресенье, 24 ноября, ночью без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха -9...-14 °C. Местами до -19. Днем температура воздуха -3...-8 °C.
В понедельник и вторник, 25-26 ноября, прогноз погоды остается неизменным, лишь прогнозируется ветер юго-западный 4-9 м/с.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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