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Общество

В регионе обнаружено более 300 скотомогильников, не соответствующих санитарным нормам

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили более 300 скотомогильников, не соответствующих санитарным нормам, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2019 г. отделом госветнадзора было проведено ветеринарно-санитарное обследование 337 скотомогильников, находящихся на территории Самарской области, в т. ч. трех сибиреязвенных. И только семь из скотомогильников соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям", — уточняется в релизе.

Также за истекший период 2019 года отделом ветеринарного надзора регионального Управления Россельхознадзора было проведено 280 надзорных мероприятий, в ходе которых составлено 190 протоколов, выписано 62 предупреждения и 102 предписания. Административных штрафов было наложено на сумму 1,65 млн рублей.

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