На аккумуляторном производстве "АКОМ" прошло заседание союза работодателей Самарской области

21 ноября в Жигулевске, на главном предприятии Группы компаний "АКОМ", состоялось заседание совета ассоциации "Союз работодателей Самарской области". Основной темой обсуждения стало взаимодействие бизнеса с государственными структурами.

Президент СРСО, президент ГК "АКОМ", член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей Николай Игнатьев выступил с информацией по знаковым вопросам, обсужденным на съезде правления в октябре текущего года. Это, прежде всего, совершенствование налогового законодательства и таможенного регулирования, защита и поощрение капитальных вложений.

Совет рассмотрел вопрос активного использования инструментов государственной поддержки. Перед предприятиями Самарской губернии стоит задача закрепить и приумножить ту позитивную динамику, которая была достигнута в последнее время. В национальном рейтинге инвестиционного климата в 2018 году Самарская область поднялась на 17 позиций, а в текущем — на 24, в итоге переместившись с 65-й позиции на 24-ю.

Как отметил в своем выступлении Николай Игнатьев, применение инструментов господдержки является одним из основных слагаемых успеха для промышленных предприятий вкупе с модернизацией производства и внедрением лучших мировых технологий. "АКОМ" — первая компания в Самарской области, которая получила государственную поддержку Фонда развития промышленности (ФРП), и во многом благодаря этому освоила инновационные технологии производства, наладив выпуск высокотехнологичной продукции мирового качества. Своим богатым опытом "АКОМ" готов поделиться с бизнес-сообществом через специально созданный GR-центр, призванный оказывать содействие предприятиям в получении господдержки с наименьшими временными и материальными затратами: от формирования бизнес-плана до достижения его целевых значений и отчетности за полученные бюджетные средства.

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков заострил внимание совета на возможностях, которые открылись перед бизнес-сообществом области благодаря работе регионального ФРП. Областной фонд, по аналогии с федеральным, также будет предоставлять предприятиям займы на модернизацию производства и станет дополнительным стимулом для притока прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Получить займы и субсидии могут не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на совете были обсуждены темы участия организаций Ассоциации СРСО в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; развитие промышленного туризма на предприятиях региона; ряд организационных вопросов. Затем для гостей "АКОМ" была организована экскурсия по производственным цехам предприятия.