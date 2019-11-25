Участку под ТЦ "Кубатура" хотят сменить зонирование

Земельный участок в границах ул. Красноармейской, Куйбышева, Льва Тольстого и М. Горького в Самаре хотят перевести в общественно-деловую зону городского значения (Ц-2).

С соответствующей инициативой по внесению изменений в Правила застройки и землепользования вышел департамент градостроительства Самары. Вопрос был вынесен на публичные слушания, по результатам которых перемены предложено поддержать.

Площадь земельного участка — 71,37 тыс. кв. м, он предназначен для использования под объекты торговли. Однако в настоящее время на участке имеются зоны Ц-3 (общественного-деловая зона районного значения), ПК-1 (зона предприятий и складов V–IV классов вредности), Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города), Р-2 (зона парков, бульваров, набережных).

Отметим, что в границах указанных улиц располагаются ТЦ "Кубатура", БЦ "Волга Плаза" и другие объекты как торгового, так и развлекательного, и делового назначения. Промышленных предприятий на указанной территории нет.