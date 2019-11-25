16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владельцы недвижимости на острове Поджабный хотят получить и права на землю Участку под ТЦ "Кубатура" хотят сменить зонирование Депутаты утвердили кандидатуру Сергея Маркова на должность главы Новокуйбышевска Прокуратура требует отстранить от должности осужденного депутата Восемь из 24 депутатов Безенчукского района уличены в сокрытии доходов и имущества

Муниципалитеты Власть и политика

Участку под ТЦ "Кубатура" хотят сменить зонирование

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 141
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Земельный участок в границах ул. Красноармейской, Куйбышева, Льва Тольстого и М. Горького в Самаре хотят перевести в общественно-деловую зону городского значения (Ц-2).

С соответствующей инициативой по внесению изменений в Правила застройки и землепользования вышел департамент градостроительства Самары. Вопрос был вынесен на публичные слушания, по результатам которых перемены предложено поддержать.

Площадь земельного участка — 71,37 тыс. кв. м, он предназначен для использования под объекты торговли. Однако в настоящее время на участке имеются зоны Ц-3 (общественного-деловая зона районного значения), ПК-1 (зона предприятий и складов V–IV классов вредности), Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города), Р-2 (зона парков, бульваров, набережных).

Отметим, что в границах указанных улиц располагаются ТЦ "Кубатура", БЦ "Волга Плаза" и другие объекты как торгового, так и развлекательного, и делового назначения. Промышленных предприятий на указанной территории нет.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1