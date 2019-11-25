Розничным клиентам банка "Открытие" предложат заработать на Coca-Cola, Hermès, Christian Dior и Lʼoreal

СК "Росгосстрах Жизнь" запускает новую инвестиционную стратегию "Мировые бренды" для розничных клиентов банка "Открытие". Она привязана к стоимости акций популярных потребительских компаний мира. С начала 2019 года в среднем стоимость акций этих компаний выросла более чем на +29%.

Эта новая инвестиционная возможность доступна даже клиентам без сформированного капитала, так как "Мировые бренды" пополнили линейку стратегий по продукту "Страйк" — ИСЖ с регулярными взносами от 25 тыс. руб. в год.

Стратегия "Мировые бренды" позволяет инвестировать в акции компаний с сильным глобальным брендом и максимальным присутствием в разных странах мира, которые являются яркими представителями потребительского сектора: Coca-Cola, Hermès, Christian Dior и Lʼoreal. Coca-Cola занимает шестое место в списке самых дорогих брендов Forbes и является одной из самых крупных пищевых компаний планеты. Lʼoreal — один из лидеров мирового рынка парфюмерии и косметики, Hermès и Christian Dior — в списке стабильных и известных люксовых брендов мира.