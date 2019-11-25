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Государство и Бизнес Экономическая политика

На XII Петербургском международном инновационном форуме обсудили проблему кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На круглом столе в рамках международного инновационного форума, завершившегося в Санкт-Петербурге, обсудили одну из ключевых проблем диверсификации — нехватку кадров, обладающих современными знаниями в области технологий и проектной работы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

О корпоративной программе Ростеха "Вектор", помогающей формировать кадровый актив, способный создавать и продвигать на рынки востребованные, конкурентоспособные гражданские продукты, рассказала директор центра обучения и развития Академии Ростеха Ольга Балашова.

Напомним, партнером Академии по реализации программы "Вектор" выступает научно-образовательный центр (НОЦ) Самарской области.

За полтора года существования программы "Вектор" было подано 7 тыс. заявок, 4 тыс. человек прошли онлайн-тестирование, 2,2 тыс. обучились в рамках программы. Поиск инновационных проектов в этом направлении — для экономики Самарской области тема чрезвычайно насущная, считает генеральный директор АНО "Института регионального развития", управляющей компании самарского НОЦ Ольга Михеева. Таким образом, самарские ученые получают доступ к федеральным бизнес-акселераторам.

Ключевая задача для оборонно-промышленного комплекса — увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году.

"Мы договорились с руководством Академии уже с 2020 года подключить к взаимодействию ученых, инноваторов, чьи научные проекты интересны к внедрению в Самарской области и в ПФО. Наше партнерство предусматривает участие экспертов НОЦ в заочном и очном отборе проектных идей, а в финальной части программы "Вектор", в июле 2020 года, они выступят в качестве членов экспертного совета. Уверена, этот опыт будет очень полезен участникам программы", — поделилась Ольга Михеева.

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