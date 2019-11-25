Владельцы недвижимости на острове Поджабный хотят получить и права на землю

В Самаре на публичных слушаниях был рассмотрен вопрос об изменении зонирования участка площадью 15 кв. м на острове Поджабный, в районе дома № 5 в поселке Проран.

На обсуждение ставился вопрос об изменении зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-1 (зона центра рекреационных территорий). Сделать это предлагается, судя по опубликованным сведениям, "для использования участка под туристическое обслуживание".

В числе заявителей фигурируют 13 физических лиц, среди которых экс-депутат Самарской губернской думы Сергей Ракитин, а также ООО "Арго".

Как пояснил Волга Ньюс Сергей Ракитин, турбаза на этом участке уже существует, и у собственников есть желание оформить по закону и земельный участок под ней. С этим, по его словам, и связана необходимость внесения поправок в зонирование территории.

"Права собственности на турбазу, дома, которые на ее территории, оформлены должным образом в регистрационной палате. А закон говорит о том, что если у человека есть право собственности на недвижимость, то он имеет право и на оформление земельного участка под этой недвижимостью. Об этом и идет речь в данном случае", — пояснил Сергей Ракитин, и добавил, что собственником дома на данной территории является его супруга.