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Общество

В Октябрьском районе Самары более 13 тыс. человек временно остались без газа

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 25 ноября, в 11:50, сработала автоматика на газорегуляторном пункте сети ООО "СВГК" на ул. Невской, 2.

На время ремонтных работ нарушено газоснабжение 156 многоквартирных жилых домов (13571 человек, 4756 детей) и 55 крышных котельных. На месте аварии работают аварийные бригады "СВГК".

Ситуацию контролирует У МЧС России по Самарской области.

На время отключения газоснабжения, горожан просят не пользоваться газовыми приборами и перекрыть краны. При обнаружении запаха газа в помещении нужно открыть окна для проветривания, не зажигать огонь и не пользоваться электроприборами.

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