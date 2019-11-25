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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию площадочных объектов центральной базы производственного обслуживания

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре 2019 года на территории центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО, г. Новокуйбышевск) завершены работы по реконструкции здания старой котельной под участок окрасочных работ, а также введена в эксплуатацию система кондиционирования производственного корпуса.

В рамках мероприятий проведена реконструкция здания старой котельной под цех окрасочных работ, установлено оборудование, необходимое для подготовки окраски и сушки изделий. Внутри здания выделены административные помещения, заменены внутренние двери, напольное покрытие, потолок. В производственном здании ремонтно-механического цеха установлены системы вентиляции воздуха, установлены два наружных блока кондиционирования.

Таким образом, АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию площадочных объектов в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) на 2018-2019 годы.

За два года на ЦБПО построен корпус сварочных работ, склад хранения материально-технических ресурсов и новая котельная блочного типа, проведены капитальный ремонт здания ремонтно-механического цеха и капитальный ремонт внутриплощадочных проездов, текущий ремонт контрольно-пропускного пункта, инженерно-лабораторного корпуса.

В 2018 году, в рамках тематического "Года энергосбережения" ПАО "Транснефть", на площадке ЦБПО была реализована фотоэлектрическая система (ФЭС) с установкой 842 солнечных панелей суммарной электрической мощностью 252 кВт. Солнечные батареи применяются в качестве альтернативного источника электроснабжения РМЦ. Выработка электроэнергии с 1 ноября 2018 года по 14 ноября 2019 года составила 266 733,74 кВтч, или в денежном выражении 1 463 тыс. рублей.

Объект социального назначения, который был реализован на ЦБПО, - административное здание склада с бытовыми помещениями. На первом этаже открыты кабинеты здравпункта, на втором - кабинеты для инженерно-технического персонала со всей необходимой инфраструктурой.

Реконструкция площадочных объектов центральной базы производственного обслуживания повысит качество выпускаемой продукции, эффективность хранения материально-технических ресурсов, используемых в производстве, а также улучшит условия труда работников предприятия.

ЦБПО - структурное подразделение АО "Транснефть-Приволга". Специалисты ЦБПО выпускают продукцию для дочерних обществ ПАО "Транснефть". Номенклатура выпускаемой продукции составляет порядка 136 единиц - это устройства и приспособления, используемые для обеспечения надежного функционирования объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а также запчасти к другим механизмам.

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