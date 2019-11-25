Главред журнала "Самарские татары" встретится со слушателями Школы межнациональных коммуникаций

26 ноября Данияр Сайфиев, главный редактор журнала "Самар татарлары" ("Самарские татары"), станет гостем Школы межнациональных коммуникаций #ШМК2019. Встреча пройдет по адресу: Межвузовский гуманитарный музейный центр Самарского университета, ул. Академика Павлова, 1, корпус 22в. Начало встречи в 18:00. Вход свободный.

Данияр Сайфиев, главный редактор журнала "Самар татарлары" ("Самарские татары"), исполнительный директор Самарского областного татарского общества "Туган тел" ("Родной язык") расскажет участникам проекта "Школа межнациональных коммуникаций" об особенностях работы национального СМИ в многонациональном регионе, о сохранении татарского языка, культуры и традиций в Самаре и Самарской области.

Также на мероприятии состоится лекция Анны Пустарнаковой, доцента кафедры социологии и культурологии Самарского университета, кандидата социологических наук на тему "Социологические исследования миграционных процессов (на примере использования различных социологических методик)".

Подробнее о встрече у организаторов: vk.com/shmk_samara.