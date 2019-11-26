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Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь карты Альфа-Банка доставляются в новой экологичной упаковке, использование которой позволит ежегодно экономить 29 тонн бумаги. В следующем году Альфа-Банк планирует доставить клиентам около 1 млн карт.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

"Чтобы доставить карту клиенту, банки тратят много бумаги — нужен и конверт, и документы на подпись. Мы с этим боремся, но совсем избавиться от бумаги пока не позволяет законодательство, поэтому мы решили перейти на экологичные материалы и сократили объем документов до минимально возможного. Надеюсь, другие банки также последуют нашему примеру", — заявил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Новый конверт сделан из разлагающегося материала — специальной бумаги, сертифицированной международной экологической ассоциацией FSC. Это значит, что способ добычи и обработки материалов не уничтожает леса.

Альфа-Банк отказался от обычных красок, производство которых причиняет ущерб природе. Теперь все надписи на конверте выполнены соевыми чернилами, безопасными в производстве и полностью испаряющимся через год, а также тиснением.

Объем сопроводительных документов оптимизирован: лишнее убрали, сложное упростили.

Напоминаем: уже более года Альфа-Банк предлагает клиентам карты с цифровой доставкой. Такие карты в виде цифровых токенов загружаются в Apple Pay / Google Pay и позволяют оплачивать покупки смартфоном, а в интернете — по реквизитам, которые можно посмотреть в мобильном приложении банка. Саму физическую карту можно при этом не получать совсем — и это самый экологичный вариант из всех возможных.

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