Студенческие бизнес-форумы пройдут в Самаре и Тольятти

3 декабря в Тольятти и 6 декабря в Самаре пройдут студенческие форумы "Мой бизнес — моя взлетная полоса" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. В Тольятти площадкой для проведения мероприятия станет Тольяттинский государственный университет, в Самаре — выставочный центр "Экспо-Волга". В форумах примут участие более тысячи студентов колледжей и вузов региона.

В рамках студенческих форумов состоятся выступления амбассадоров нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" от Самарской области. В Тольятти основатель сети кулинарий "Белый фартук" Андрей Сажнев научит молодых предпринимателей, как составить бизнес-стратегию, а владелец "Логопед центра" Галина Лазарева поделится опытом, как вырасти от специалиста до основателя бизнеса с использованием мер государственной поддержки.

В Самаре основатель сети детских развивающих студий "Вундеркинд" Наталья Виханова расскажет, как собрать команду мечты под свою бизнес-идею, а соучредитель сети спа-салонов "Твой Тай" Максим Суранов научит, как превратить мечту в успешный бизнес-проект.

В рамках студенческих форумов молодые самарские и тольяттинские предприниматели расскажут истории создания эффективных бизнес-проектов. Для студентов-участников форума в Самаре состоится инвестиционная сессия, где они смогут представить свои бизнес-идеи перед инвесторами и в случае успешной защиты получить поддержку. В Тольятти пройдет краш-тест бизнес-идей на специальные призы от партнеров и организаторов события.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности и дальнейшая поддержка их бизнес-инициатив — одно из приоритетных направлений деятельности областного минэкономразвития и инвестиций. С каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше, и это не может не радовать. Это значит, что те меры поддержки, которые сейчас созданы в Самарской области, и деловой климат в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.

Узнать подробнее и зарегистрироваться на мероприятия можно до 1 декабря на сайте mybiz63.ru в разделе "Календарь мероприятий" (Студенческие бизнес-форумы в Самаре и Тольятти "Мой бизнес — моя взлётная полоса").