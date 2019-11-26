IT и Digital подразделения банка "Открытие" переехали в SOK Арена Парк

Банк "Открытие" заключил сделку по аренде офисных помещений А-класса в SOK Арена Парк общей площадью 3000 кв. м. Срок аренды — 5 лет с возможностью продления.

Банк арендовал 676 рабочих мест для сотрудников IT, Digital, бизнес подразделений кредитной организации и вендоров во втором здании смарт-офисов SOK Арена Парк.

Офисное пространство банка "Открытие" размещается на 5-10 этажах, разделено на рабочие зоны и отделы в формате open space. Каждый этаж офиса имеет высокоэффективную планировку, предусматривающую различные варианты использования: общая мобильная зона трансформируется в конференц-зал, предусмотрены удобные переговорные, кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны. В системе вентиляции помещения используется технология ароматизации воздуха, которая положительно влияет на продуктивность сотрудников и создает благоприятную атмосферу для работы.

"На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно сообща работать вместе, так как личное общение является важнейшим элементом для построения эффективной командной работы. Важнейшая задача банка при этом — обеспечить максимально комфортную и удобную рабочую среду для каждого сотрудника, вне зависимости от роли участника проекта. Новый офис банка обладает всеми достоинствами, качественного, современного офиса, что обеспечит высокий уровень мотивации всех работающих в нем сотрудников. Объединение в одной общей локации специалистов разных подразделений — проектных команд, включая IT, Digital, бизнес- подразделения банка и вендоров — позволит эффективно построить работу по принципу Agile, увеличить производительность труда и наладить оперативный обмен опытом между коллегами, что будет способствовать наилучшему решению поставленных задач. В SOK Арена Парк уже разместились крупнейшие компании и признанные лидеры в сфере бизнеса и технологий. Я ожидаю синергетического эффекта, кратного увеличения показателей профильных направлений банка, что чрезвычайно важно сегодня, в эпоху Digital", — говорит Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие".

Управляющий директор SOK Михаил Бродников отметил: "Я очень рад, что один из крупнейших цифровых банков в России стал клиентом SOK. Наше партнерство свидетельствует о востребованности качественных помещений в формате "офис как сервис" среди корпоративных клиентов. Уверен, сотрудники "Открытия" оценят все преимущества смарт-офиса, создающего максимальный комфорт и эффективность в ежедневной работе, команда SOK со своей стороны получила и приняла новый вызов по уровню сервиса".

В сентябре 2019 года смарт-офисы SOK Арена Парк стали самым большим коворкингом в России. Общая площадь двух зданий составляет около 20 000 кв.м, класс А. В конце мая 2019 года SOK Арена Парк вместе с архитектурным бюро Nefa Architects стали победителями международной премии в области дизайна корпоративных интерьеров Best Office Awards 2019 в номинации "Коворкинг". Также SOK является обладателем премии лучший проект в номинации "Гибкие сервисные пространства. MEGA-сеть. Москва" по итогам премии PROESTATE& TOBY Awards 2019.