Евгений Серпер провел прием граждан

Во вторник, 26 ноября, в рамках региональной недели депутат Госдумы Евгений Серпер провел очередной прием граждан в региональной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Среди вопросов, с которыми пришли к депутату жители региона, один касался работы Дома культуры в поселке Заволжский Безенчукского района. Как рассказала Евгению Серперу председатель районного Совета ветеранов и поселковый депутат Галина Никитина, здание ДК, где проходят различные культурные и спортивные мероприятия, сейчас находится в аварийном состоянии. И сделать капремонт тоже не получается, так как здание в федеральной собственности.

Более 10 лет сельчане пытаются спасти местный Дом культуры. По словам Галины Никитиной, по стенам здания уже пошли трещины, поэтому посещаемость клуба ограничена.

"Для нашего маленького поселка клуб — это настоящий культурный центр. Здесь проводятся отчетные концерты, патриотические акции, мероприятия для молодежи. Рядом с клубом возвышается стела, где увековечены имена участников Великой Отечественной войны, — рассказала она. — Нам бы хотелось, чтобы поселок Заволжье жил и развивался, а без клуба это невозможно".

Жители села обратились к депутату Госдумы с просьбой помочь перевести здание клуба из федеральной собственности и его последующем ремонте. Евгений Серпер пообещал разобраться в ситуации.

"Для передачи объекта необходимо, чтобы муниципалитет собрал пакет документов и обратился в Росимущество. Задача вполне решаемая. Будем заниматься этим вопросом", — сказал депутат.

Отметим, что 1 декабря партии "Единая Россия" исполняется 18 лет. Накануне этого события в России во всех региональных общественных приемных председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева проходит "Неделя приема".

"Встречи с гражданами накануне и в день основания партии — хорошая традиция. Самарская региональная общественная приемная председателя партии Дмитрия Медведева действует постоянно, но в эту неделю приемы проходят особенно интенсивно. Поток обращений достаточно серьезный. В основном речь идет о жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере здравоохранения. Много пожеланий по благоустройству", — отметил Евгений Серпер.

На этой неделе у Евгения Серпера запланирован прием граждан также в Тольятти, Жигулевске и Сызрани.