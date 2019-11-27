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Число потенциальных банкротов в Самарской области выросло на 10,6%

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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За год количество потенциальных банкротов по кредитным обязательствам в Самарской области увеличилось на 10,6%, пишет banki.ru. Регион на втором месте по динамике, больше этот показатель только у Свердловской области (плюс 15,1%).

В среднем по стране число потенциальных банкротов выросло на 4,9%, 

Количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 1 031,4 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов).

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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